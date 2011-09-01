Феодосия зазывает посмотреть на полеты паромоторов

В Феодосии (Крым) 3-7 сентября состоится XV международный фестиваль воздухоплавания «Воздушное братство», в рамках которого впервые в Украине пройдет кубок среди женщин-пилотов «Бегущая по волнам», сообщила пресс-служба Феодосийского городского совета.

«В корзинах (при борьбе за кубок) будут только женщины, и они будут соревноваться по своим правилам», - говорится в пресс-релизе.

В программе «Воздушного братства - 2011» - полеты паромоторов, прыжки парашютистов, взлет воздушных шаров.

4 сентября на привокзальной площади и набережной Феодосии можно будет полюбоваться на свечение аэростатов.

В соревнованиях, которые пройдут на аэродроме, примут участие 15 команд из Украины, России, Молдовы и Латвии.

Фестиваль «Воздушное братство» организован при поддержке мэра Феодосии Александра БАРТЕНЕВА.