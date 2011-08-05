Женщина попала в реанимацию после укуса каракурта в Крыму

В Крыму женщину укусил ядовитый паук, пострадавшая доставлена в реанимацию, сообщила в пятницу пресс-служба крымского управления МЧС.

Каракурт укусил 60-летнюю женщину во дворе частного дома в Ленинском районе полуострова днем 4 августа.

Карета «скорой помощи» отвезла пострадавшую в больницу. Медики оценивают ее состояние как тяжелое.

Министерство здравоохранения Крыма в начале недели сообщало о десяти пострадавших от каракуртов в регионе с начала года.

На животных и человека каракурт не нападает, если его не потревожат. Укусы самки могут быть смертельными для человека, верблюда и лошади.

Укушенное место может не опухать. Через некоторое время на месте укуса возникает интенсивная резкая боль, она распространяется в область живота, груди и поясницы. Затрудняется дыхание. Наступает сильное психическое возбуждение. Укушенный испытывает страх. Нередко наблюдается удушье. Необходимо срочно обращаться за медицинской помощью!

В огородах и в поле следует работать в штанах, кофтах с длинными рукавами и перчатках.