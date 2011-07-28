Пожарные спасли из пылающей фуры 4 тысячи бутылок коньяка (фото)

Сотрудники МЧС вытащили из загоревшегося на дороге в Крыму грузового автомобиля четыре тысячи бутылок коньяка - более 75% груза, который направлялся в город Цюрупинск Херсонской области, сообщила пресс-служба крымского управления Министерства чрезвычайных ситуаций.

MAN, принадлежащий частному предпримателю из Одессы, вспыхнул из-за короткого замыкания электропроводки в среду вечером в Первомайском районе полуострова.

«Водитель заметил дым, идущий из-под кабины, в районе села Войково. Мужчина остановил грузовик и вышел из него. Потушить возгорание огнетушителем не удалось», - говорится в пресс-релизе.

Когда на место происшествия прибыли спасатели, кабина тягача сгорела, пламя перекидывалось на левый борт фуры. Пожарные спасли прицеп и часть груза. Убыток, нанесенный пожаром, устанавливается.

Фото пресс-службы МЧС Крыма