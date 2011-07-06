"Черноморнефтегаз" возьмет в кредит у Сбербанка РФ 60 млн. грн.

Государственное акционерное общество (ГАО) «Черноморнефтегаз» (Симферополь) в результате конкурсных торгов отобрало «Дочерний банк Сбербанка России» (Киев) для предоставления кредита в 60 млн. грн. сроком на один год, говорится в сообщении предприятия, обнародованном сайтом «Государственные закупки».

Стоимость обслуживания кредита, предложенная банком, составляет 8,995 млн. грн.

Компания планирует направить полученные средства на приобретение материалов, сырья, оплату выполненных работ и услуг, погашение кредиторской задолженности, выплату зарплаты, уплату налогов и других обязательных сборов.

Предложение банка акцептировано 4 июля, кредитный договор планируется подписать до 3 августа.

ГАО «Черноморнефтегаз» - единственное предприятие в Украине, которое самостоятельно проводит разведку, освоение и разработку месторождений нефти и газа в украинском секторе Черного и Азовского морей, подготовку углеводородного сырья, его транспортировку и хранение. 100% акций «Черноморнефтегаза» находятся в управлении НАК «Нефтегаз Украины».

Акционерное общество «Дочерний банк Сбербанка России» (Киев) зарегистрировано в июне 2001 года, является 100% дочерним банком АБ «Сберегательный банк Российской Федерации» (Москва).

Активы банка на 1 апреля 2011 года составляли 12,477 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - 9,747 млрд. грн., обязательства - 11,336 млрд. грн., уставный капитал - 2,310 млрд. грн., собственный капитал - 1,142 млрд. грн.