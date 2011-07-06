Католики намерены провести бессрочную акцию в Севастополе

Римско-католическая община Севастополя проведет бессрочную акцию с требованием вернуть ей костел, построенный сто лет назад и отобранный у прихожан в 1930-е годы, заявил настоятель общины Юрий ЗИМИНСКИЙ.

По словам священника, католики надеялись на рассмотрение вопроса о возвращении храма общине во время недавнего пленарного заседания сессии горсовета, но он так и не был внесен в повестку дня сессии.

«Мы будем продолжать отстаивать нашу позицию. Мы выступили с инициативой - и соответствующее письмо уже направлено председателю Ленинской районной администрации - проведения прихожанами римско-католического прихода бессрочной акции... Несколько дней в неделю, несколько часов в день у храма (с послевоенных времен используется как кинотеатр - ред.) будет стоять палатка, на которой будут закреплены крупные фото храма образца 1912 года и 1944 года (после освобождения города), а также иконы. Мы подготовили информационные листовки. Будет организован сбор подписей», - сказал ЗИМИНСКИЙ на пресс-конференции.

Он сообщил также, что власти попросили повременить с акцией и не ставить палатку. «1 июля мы просто встали у храма на 2,5 часа. Без ажиотажа - 75 подписей в нашу поддержку. Мы будем продолжать это делать. А пока, как нас попросили, подождем, что решат власти», - сказал священник.

Севастопольская государственная администрация на протяжении последних десяти лет неоднократно инициировала рассмотрение горсоветом вопроса о возвращении храма римско-католической общине города. Депутаты не поддерживают эту инициативу, аргументируя отказ тем, что нельзя отдавать коммунальное имущество, не получая ничего взамен.