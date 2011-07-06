Украина клянчит у России списанную подлодку

Министр обороны Украины Михаил ЕЖЕЛЬ обратился к своему российскому коллеге Анатолию СЕРДЮКОВУ с просьбой передать списанную подводную лодку военно-морскому музейному комплексу "Балаклава" в Севастополе, сообщила в среду пресс-служба Минобороны.

"Это позволит музею иметь более завершенный вид", - сказал глава украинского оборонного ведомства после 60-го заседания Совета министров обороны стран-участниц Содружества независимых государств в Сочи (Россия).

Украина просит передать ей подлодку, которая стоит в Южной бухте.