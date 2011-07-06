Губернаторы скидываются на подарок Януковичу

Руководители украинских регионов в складчину покупают подарок президенту страны Виктору ЯНУКОВИЧУ, которому 9 июля исполнится 61 год, сообщил председатель Совета министров Крыма Василий ДЖАРТЫ.

«Компания у нас большая - губернаторы, председатели областных советов... Я думаю, что до обеда (в первой половине дня 9 июля) успеем поздравить нашего президента. (Подарок) в складчину, у нас староста есть - ПРИСЯЖНЮК Анатолий (председатель Киевской облгосадминистрации), вот к нему все вопросы (насчет подарка)», - сказал ДЖАРТЫ, отвечая на вопрос журналистов в среду в Симферополе.