Джарты о появлении Мешкова в Крыму: Как приехал, так и уедет!
Премьер отказался от комментариев
Джарты: «Как приехал, так и уедет!»
«Никак», - ответил ДЖАРТЫ на вопрос журналистов, как он прокомментирует приезд МЕШКОВА.
«Как приехал, так и уедет! В ближайшее время», - добавил крымский премьер.
МЕШКОВ прибыл в Крым 2 июля. «К сожалению, в основе причин возвращения - трагические события», - передал он журналистам через соратников. В конце мая погибла первая жена МЕШКОВА Людмила, которая жила в Симферополе. Между тем, политик не скрывает, что его беспокоит судьба Крыма.
МЕШКОВ 30 января 1994 года победил во втором туре выборов президента Республики Крым, получив почти 73% голосов. В марте 1995-го должность крымского президента была ликвидирована из-за противостояния властей полуострова с официальным Киевом.