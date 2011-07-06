Джарты о появлении Мешкова в Крыму: Как приехал, так и уедет!

Председатель Совета министров Крыма Василий ДЖАРТЫ отказался комментировать приезд на полуостров первого и последнего президента Республики Крым Юрия МЕШКОВА, который живет в Москве (Россия).

«Никак», - ответил ДЖАРТЫ на вопрос журналистов, как он прокомментирует приезд МЕШКОВА.

«Как приехал, так и уедет! В ближайшее время», - добавил крымский премьер.

МЕШКОВ прибыл в Крым 2 июля. «К сожалению, в основе причин возвращения - трагические события», - передал он журналистам через соратников. В конце мая погибла первая жена МЕШКОВА Людмила, которая жила в Симферополе. Между тем, политик не скрывает, что его беспокоит судьба Крыма.

МЕШКОВ 30 января 1994 года победил во втором туре выборов президента Республики Крым, получив почти 73% голосов. В марте 1995-го должность крымского президента была ликвидирована из-за противостояния властей полуострова с официальным Киевом.