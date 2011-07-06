Россия просит Украину предоставить в аренду полигон "Нитка" в Крыму

Министр обороны РФ Анатолий Сердюков на встрече со своим украинским коллегой Михаилом Ежелем обратился к нему с просьбой передать России в аренду тренажер для палубной авиации НИТКА (Крым).

"Я подписал обращение к министру обороны Украины с просьбой передать в аренду или в какой-то другой форме полигон НИТКА для тренировок палубной авиации", - сказал Сердюков.

НИТКА - специальный наземный учебно-тренировочный комплекс, имитирующий палубу авианосца и предназначенный для отработки техники взлета и посадки самолета на авианосец.

Со своей стороны, Ежель выразил уверенность в том, что российская просьба будет удовлетворена. "Я думаю, что вопрос будет решен положительно. Это серьезная работа, и она будет проделана", - сказал Ежель.

Он отметил, что данный полигон не представляет столь большого интереса для Украины, так как у Украины нет ни авианосцев, ни, соответственно, палубной авиации. Именно поэтому, считает он, учитывая уровень взаимоотношений между двумя странами, решение будет положительным.

Отвечая на вопрос, определены ли в письме министра обороны сроки аренды тренажера, он сказал: "В письме сроки аренды не указаны, они будут обсуждаться в ходе дальнейших переговоров".

Сердюков между тем добавил, что в России создана рабочая группа, которая занимается образованием координационного комитета по вопросам обеспечения безопасности полетов авиации.

"Наши наработки мы хотим распространить на СНГ", - сказал глава Минобороны РФ, комментируя решение министров обороны стран содружества о создании подобного комитета в рамках СНГ. Он выразил надежду, что это решение будет рассмотрено положительно украинской стороной.

РИА-Новости