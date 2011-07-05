Немецкую мину времен войны нашли между портом и набережной Ялты

12:24, 05 июля 2011
Крым
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Саперы уничтожили боеприпас

Сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций во вторник утром обезвредили немецкую авиационную морскую мину, которую нашел на днях в акватории Черного моря, в районе насосной станции Ялты - между Ялтинским морпортом и набережной, местный житель, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Боеприпас времен Великой Отечественной войны предназначался для поражения подлодок и кораблей противника, а также для затруднения их плавания.

Мина лежала в тридцати метрах от берега. Вес боеприпаса составлял около 300 килограммов, взрывчатого вещества в нем было на 200 кг. «В результате коррозии оно было вымыто, это значительно облегчило работу саперов», - говорится в пресс-релизе.

Милиционеры на время проведения работ по ликвидации взрывоопасного предмета оцепили территорию вдоль береговой полосы, а представители порта ограничили выход плавсредств в море. Водолазы с помощью специальных понтонов отбуксировали мину на 140 метров от берега. Саперы МЧС произвели два отпугивающих взрыва, чтобы не допустить гибель морской фауны, после чего подорвали мину.

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