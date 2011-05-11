Фура с 20 тоннами древесины перевернулась на горной трассе

В Крыму перевернулась фура с 20 тоннами древесины, водитель оказался зажат в разбитом грузовике, для спасения его жизни бойцам МЧС понадобилось около восьми часов, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.

Авария произошла сегодня ночью на трассе в Ялту. Фурой «Рено» управлял 24-летний житель Ровенской области. По предварительной версии, ДТП случилось из-за неопытности шофера. «Он превысил допустимую скорость движения на опасном участке трассы. Попытки остановить грузовик не увенчались успехом. Тормоза у «Рено» отказали на повороте, где довольно часто случаются аварии, фуру стало заносить, и водитель потерял управление», - говорится в пресс-релизе.

Фура перевернулась на водительскую сторону, потянув за собой прицеп, часть груза высыпалась из машины и скатилась с крутого склона. Остановкой для грузовика стала опора троллейбусной линии, в которую влетело транспортное средство. Кабину водителя раздавило. Шофер остался жив, но его ноги зажало конструкциями кабины.

«Более восьми часов понадобилось спасателям МЧС, чтобы освободить пострадавшего, который оказался «в плену» у деформированных конструкций фуры. Бойцы МЧС проводили деблокирование с особой осторожностью. На протяжении всего времени, пока проводились спасательные работы, рядом с водителем находилась группа медиков, которые оказывали ему первую медицинскую помощь: кололи обезболивающие препараты, останавливали кровотечение, а также поили горячим чаем», - говорится в пресс-релизе.

В тяжелом состоянии мужчина доставлен в больницу.