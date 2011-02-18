ЕС приветствует решение Симферополя дать землю под мечеть

Представительство Европейского союза в Украине приветствует решение Симферопольского городского совета выделить крымским мусульманам землю под строительство их главного храма - соборной мечети, сообщила пресс-служба ведомства.

«Это важное решение городского совета, которое было также инициировано и одобрено властью Автономной республики Крым, открывает путь для мирного решения межэтнических и земельных вопросов в Крыму… Процесс нахождения пути к взаимопониманию, а также компромиссного решения вопросов, которые долгое время оставались нерешенными, необходимо приветствовать и поддерживать», - считает Представительство Евросоюза.

В то же время евродипломаты заявляют, что это лишь начало процесса, который должен привлечь все заинтересованные стороны.

Представительство ЕС подчеркивает: вопросы, связанные с репатриацией крымских татар, также «должны быть рассмотрены и решены в духе основных европейских ценностей» и в соответствии с международными обязательствами Украины.

Духовное управление мусульман Крыма (ДУМК) сначала планировало построить главный храм крымских мусульман в симферопольском парке «Салгирка», позже согласилось на альтернативное предложение возвести мечеть по улице Ялтинской, 22 в районе объездной трассы.

Симферопольский горсовет в 2004 году согласовал ДУМК месторасположение участка в 2,7 га и выдал разрешение на разработку техдокументации по отводу земли в аренду. Однако позже отказал в землеотводе.

Депутаты в 2008 году рекомендовали мусульманам строить мечеть на участке в 2,7 га по улице Луговой, 6 и придали статус лесопарковой зоны земучастку по улице Ялтинской. Горсовет пояснял отказ выделить участок на Ялтинской его нахождением в охранной зоне водохранилища. После этого крымские татары завезли на участок на Ялтинской камень-ракушечник.

Высший хозсуд Украины в январе 2011 года подтвердил право мусульман строить мечеть на Ялтинской.

Горсовет Симферополя на сессии 15 февраля, где присутствовал премьер Крыма Василий ДЖАРТЫ, разрешил ДУМК разрабатывать проект землеустройства по отводу под мечеть участка в 2,7 га на Ялтинской.