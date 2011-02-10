МЧС предупреждает Крым о шквалах

Крымское управление МЧС объявило штормовое предупреждение в регионе на четверг из-за возможного усиления ветра, в результате которого повышается вероятность повреждения линий связи и электропередач в населенных пунктах, сообщила пресс-служба ведомства.

10 февраля ожидается северо-западный ветер скоростью 15-20 метров в секунду, местами порывы - до 30 метров в секунду.

«Крайне опасно находиться при сильном ветре возле рекламных и слабоукрепленных конструкций, линий электропередач, больших деревьев», - предупреждают спасатели.

Напомним, в Севастополе также объявлено штормовое предупреждение - возможен дождь, переходящий в снег, при этом будет дуть северный ветер скоростью до 20 метров в секунду. МЧС советует водителям отказаться от дальних поездок и не оставлять машины под деревьями и биллбордами.