Крым намерен за 5 лет построить 5-6 мусороперерабатывающих заводов

Совет министров Крыма за 5 лет рассчитывает построить мусороперерабатывающие комплексы, соответствующие европейским нормам, на пяти-шести городских свалках в регионах автономии, сообщила пресс-служба крымского правительства.

«Строительство мусороперерабатывающих комплексов - это часть стратегии Совета министров Крыма по модернизации системы утилизации бытовых отходов на полуострове», - говорится в пресс-релизе.

Ожидается, что первый завод по переработке мусора появится до конца 2011 года в Алуште. Его властям Крыма предложила строить испанская группа компаний Hera («Эра»).

Завод в Алуште будет перерабатывать мусор значительной части Южного берега Крыма - от Ялты до поселка Рыбачье. Технологии переработки мусора позволят избежать вредных выбросов в атмосферу: после переработки и получения электроэнергии остатки можно будет использовать как удобрение для полей и виноградников.

Финансовый директор компании Нera holding Рафаэль Мартинес ФЕРРЕЙРА на встрече с крымским премьером Василием ДЖАРТЫ заявил, что реализация проекта позволит улучшить экологическую обстановку не только в Алуште, но и в прибрежной акватории Черного моря.

«Будет работать система очистки воды, стоки, «профильтрованные» сквозь мусор, не будут попадать в море», - сказал директор Нera holding.

По его словам, после завершения первого проекта компания готова построить мусороперерабатывающие комплексы в Евпатории и Феодосии.

ФЕРРЕЙРА считает, что значительно улучшить экологическую ситуацию в Крыму можно за 5 лет.

По словам ДЖАРТЫ, технологии, которые применяет «Эра», заинтересовали правительство Крыма, в первую очередь, потому, что компания «не занимается сжиганием мусора».

«Если первые проекты получатся эффективными, мы будем заинтересованы, чтобы вы работали на всей территории Крыма», - сказал глава Совмина.