В Крыму хотят сделать систему all inclusive

В крымских отелях будут внедрять систему «всё включено» при активной поддержке Министерства курортов и туризма АРК. По словам руководителя этого ведомства Александра Лиева, крымский all inclusive, будет отличаться от египетского и турецкого вариантов: «Мы это не будем позиционировать эту систему в наших отелях как «обжираловку», – поясняет министр. – Мы будем предлагать здоровое питание, различные диеты, кухню с местным колоритом и из своих продуктов. Меню будет таким, в котором нельзя обойтись без ялтинского лука или наших морепродуктов. И в течение года мы уже будем предлагать такие разработки на обучающих семинарах для персонала отелей, и показывать на конкретных примерах, что даже при загрузке отеля на треть выгодно вводить систему «всё включено». Но неизвестно прислушаются ли к рекомендациям министра владельцы пансионатов и также неясно пока, что конкретно будет включено в Крыму – перечень услуг еще разрабатывают.

По мнению директора по маркетингу отеля «Пальмира-Палас» Олега Фесенко, в крымской адаптации такая идея может быть жизнеспособной, но при условии высокого уровня сервиса: «Мы, например, уже с этой недели предлагаем нашим гостям свой вариант «всё включено» – это не только 3-разовое питание с учетом блюд диетического питания, но и базовое лечение .Спрос на all inclusive в Крыму есть, но не все наши отели даже премиум-класса сегодня способны предоставлять такой комплекс услуг и развлечений. Ведь люди к нам едут не только за тем, чтобы поесть и на пляже повалятся – они хотят и Крым посмотреть, и оздоровиться, и от отдыха получить удовольствие. В каждом случае all inclusive должен быть экономически и сервисно оправдан. К сожалению, сервис остается самым слабым местом в Крыму». Туроператоры уже предлагают «Пальмиру-Палас» на февраль-апрель по «Медицинскому тарифу» (крымский вариант all inclusive: размещение + 3-разовое питание «шведский стол» + лечение + spa-центр) по ценам от 1070 до 5625 гривен с человека за сутки в зависимости от категории номера.

По мнению местных экспертов турбизнеса, также слабыми местами при внедрении «all inclusive» в Крыму остается не конкурентно способный в сравнении с Турцией и Египтом короткий купальный сезон (июнь-сентябрь) и отсталая инфраструктура региона (плохие дороги, проблемы водоснабжения), особенно на Восточном и Западном побережье полуострова. К тому же, чтобы сделать эту систему выгодной для отелей, нужно поднимать цены, а они и так высокие.

Майк Львовски, газета «Сегодня»