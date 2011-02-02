Возбуждено дело из-за выделения под застройку земель заповедника
22:17, 02 февраля 2011Крым
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Ялтинский чиновник "под колпаком"
Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело по факту незаконного выделения руководителем одного из управлений городского совета Ялты земель Ялтинского горно-лесного заповедника под жилую застройку, в результате чего государству нанесен 1,1 млн. грн. ущерба, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Дело заведено по статьям «злоупотребление властью или служебным положением» и «должностной подлог» Уголовного кодекса.
«Чиновнику инкриминируется незаконное согласование выделения под застройку земельных участков на территории заповедника. В результате противоправных действий были переданы в собственность граждан участки природно-заповедного фонда», - говорится в пресс-релизе.
Ведется следствие.
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