Крымская милиция перешла на усиленный режим несения службы

Более 1,6 тыс. сотрудников министерства внутренних дел будут дежурить в Крыму в ночь на 31 декабря на 1 января.

На обеспечение правопорядка при проведении 21-го массового мероприятия с планируемым участием 24 тысяч человек будут задействованы 500 сотрудников милиции и 50 военнослужащих внутренних войск МВД. Кроме того, в новогоднюю ночь на маршрутах патрулирования будут нести службу более 780 сотрудников милиции и 275 военнослужащих внутренних войск, сообщила пресс-служба крымского управления министерства внутренних дел.

В подразделениях «Беркут» и «Грифон» создаются резервы для реагирования на осложнение оперативной обстановки.

«С 30 декабря личный состав крымского главка милиции и его структурных территориальных подразделений переведен на усиленный режим несения службы», - говорится в пресс-релизе.