СБУ скрутила контрабандиста с килограммом золота Боспора (фото)

Сотрудники службы безопасности Украины и таможни задержали в районе Харькова жителя Крыма, который пытался вывезти в Россию золотое украшение весом более одного килограмма времен Боспорского царства, сообщил пресс-центр крымского управления СБУ.

Мужчина положил драгоценность в сумку и спрятал ее в купе поезда.

Специалисты утверждают, что «гривне», именно так называется украшение, около 2600 лет.

«Историко-культурная ценность находится в прекрасном состоянии, и ее сохранность превосходит все известные в Украине подобные экземпляры золотых боспорских украшений», - говорится в пресс-релизе.

СБУ возбудила против задержанного уголовное дело по статье «контрабанда». Украшение изъято. Ведется следствие.