7 сельских школ получили автобусы

Семь сельских школ Крыма получили во вторник 7 школьных автобусов, приобретенных за счет средств госбюджета Украины, сообщила пресс-служба Совета министров автономии.

Автобусы достались школам Бахчисарайского, Белогорского, Джанкойского, Красноперекопского, Сакского, Симферопольского и Советского районов.

«В последние четыре года программа «Школьный автобус» не финансировалась предыдущим правительством Украины. Сегодня финансирование и реализация программы возобновились», - сказал первый вице-премьер Совмина Павел БУРЛАКОВ.

По его словам, в следующем году правительство автономии планирует заложить в республиканский бюджет ещё 6 млн. грн. на приобретение 20 автобусов для школ.

Напомним, Совмин в сентябре вручил директорам сельских школ региона 20 автобусов, купленных за счет бюджета Крыма.

Чтобы полностью решить проблему доставки учеников к сельским школам, нужно купить еще около 200 автобусов.