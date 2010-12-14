Vanco Prуckerchenska Ltd. (Британские Виргинские острова) и правительство Украины договорились еще на три месяца - до апреля 2011 года - продлить срок приостановления арбитражного процесса в Стокгольмском арбитражном суде с целью подписания мирового соглашения, сообщила пресс-служба компании.

«Мы удовлетворены переговорным процессом. Переговоры проходят в конструктивной и деловой атмосфере. Тем не менее, мы решили, что необходимо больше времени для соблюдения всех формальностей и прояснения всех деталей будущего мирового соглашения. Надеюсь, что соглашение будет достигнуто в ближайшее время», - отметил президент Vanco Prуckerchenska Джим БАУН.

Vanсo International Ltd. в 2006 году выиграла первый открытый конкурс и в октябре 2007 года заключила с Кабмином соглашение о разделе продукции (СРП), которая будет добываться в пределах Прикерченского участка недр континентального шельфа Черного моря.

Vanco International передала все права и обязанности по СРП компании Vanco Prykerchenska.

Минприроды в апреле 2008 года аннулировало лицензию Vanco Prуckerchenska Ltd. на пользование недрами.

Кабмин в мае 2008 года принял решение об одностороннем выходе из соглашения с компанией Vanco о распределении продукции.

Vanco Prуckerchenska в июле того же года начала арбитражный процесс против Украины в соответствии с требованиями Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма (Швеция) относительно конфликта по СРП.

До настоящего времени в Украине было заключено только одно соглашение о разделе продукции.

Государство Украина и Vanco Prуckerchenska в июле 2010 года приостановили арбитражный процесс и начали переговоры, целью которых является мирное урегулирования спора о СРП.