РФ и Украина активизируют работу по освоению структуры Палласа

НАК «Нефтегаз Украины» и ОАО «Газпром» (Россия) договорились активизировать работу по совместному освоению структуры Палласа на Черноморском шельфе Украины и РФ, сообщил УНИАН источник в украинском правительстве.

По его информации, разговоры о совместной украинско-российской разработке структуры Палласа ведутся с 2005 года.

Кабинет министров в январе 2010 года предоставил «Нефтегазу Украины» специальное разрешение на пользование недрами на 30 лет на геологическое изучение, в том числе опытно-промышленную разработку, с дальнейшей добычей газа и нефти на площади Палласа в границах северно-восточного шельфа Черного моря на глубине залегания продуктивных горизонтов от 3 тыс. до 5,2 тыс. м.

Справка УНИАН. Прогнозные ресурсы в глубоководной части Керченско-Таманского шельфа Черного моря – структуры Палласа – оцениваются в 162 млн. тонн условного топлива, извлекаемые запасы – 75 млрд. куб. м, площадь структуры – 162 кв. км.