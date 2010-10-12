"Батьківщина" рассчитывает взять 6% на выборах в Севастополе

Севастопольская городская партийная организация всеукраинского объединения «Батьківщина» рассчитывают получить на местных выборах 6% голосов, заявил на пресс-конференции в Севастополе первый заместитель лидера парторганизации Николай ИВАНЮК.

«Задача, которую мы ставим на грядущих выборах, лишена иллюзий. Учитывая симпатии севастопольцев, мы планируем собрать те голоса, которые были отданы на предыдущих выборах за кандидата в президенты Юлию ТИМОШЕНКО, - это традиционные для БЮТ около 6% голосов», - сказал он.

Кроме того, зампредседателя парторганизации сообщил о запланированном проведении политической силой параллельного подсчета голосов.