"Севастопольские рассказы" Льва Толстого отправили в космос

Книга русского писателя Льва Толстого «Севастопольские рассказы», врученная представителю «Роскосмоса» в сентябре в Севастополе, доставлена на космический корабль «Союз» и вручена космонавту Федору ЮРЧИХИНУ, сообщил журналистам председатель севастопольской администрации Валерий САРАТОВ.

В декабре космонавт должен вернуться на землю и привезти книгу в Москву уже с печатью международной космической станции.

После этого «Роскосмос» планирует передать книгу в Севастополь.

Необычный проект приурочен к столетию ухода из жизни Толстого.

К главе «Роскосмоса» Анатолию ПЕРМИНОВУ в мае на выставке в Париже подошла праправнучка великого писателя, графиня ТОЛСТАЯ с предложением к годовщине со дня смерти родственника отправить в космос его книгу, рассказал представитель «Роскосмоса» Александр ОСТРОВСКИЙ в сентябре в Севастополе. Выбрали «Севастопольские рассказы».