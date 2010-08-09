Изготовителей фальшивых долларов разоблачили в Севастополе

Работники государственной службы борьбы с экономической преступностью разоблачили в Севастополе трех местных жителей, которые изготавливали фальшивые доллары, сообщила пресс-служба МВД.

Деньги фальшивомонетчики изготавливали в квартире в апреле-мае и сбывали их в Севастополе.

Правоохранители во время обыска изъяли у них компьютерную технику и 22 фальшивые купюры номиналом 100 долларов.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи" уголовного кодекса.