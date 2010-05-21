Две крымчанки отравились грибами
09:27, 21 мая 2010Крым
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Собрали в прошлом году, съели в этом
Две жительницы Симферополя доставлены в больницу после употребления грибов: состояние женщины оценивается медиками как тяжелое, девушка находится в удовлетворительном состоянии, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС.
Сорокатрехлетняя женщина находится в реанимационном отделении больницы, семнадцатилетняя девушка - в инфекционном.
По словам пострадавших, грибы, которые они ели, собраны в прошлом году возле Джанкоя.
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