Крымские татары требуют денонсации флотского соглашения

Крымские татары будут требовать денонсации российско-украинского соглашения о продлении базирования Черноморского флота России в Севастополе до 2042 года, заявил лидер крымскотатарского меджлиса, депутат Верховной рады Украины Мустафа ДЖЕМИЛЕВ.

Россия и Украина в конце апреля ратифицировали соглашение, продлевающее пребывание ЧФ РФ в Крыму после 2017 года на 25 лет с правом дальнейшей пролонгации еще на пять лет. Оппозиция в Украине считает договор неконституционным и требует его отмены.

«Все здравомыслящие наши соотечественники, и, разумеется меджлис крымскотатарского народа, будут вместе с политическими силами, добивающимися денонсации этого унизительного и позорного для Украины соглашения», - сказал ДЖЕМИЛЕВ на траурном митинге в Симферополе, посвященном 66-ой годовщине принудительного переселения крымскотатарского народа в Среднюю Азию и Сибирь.

Он считает, что пребывание ЧФ РФ на полуострове до 2042 года представляет «серьезную угрозу» безопасности Украины и делает ее заложницей военной доктрины соседнего государства.

«Как своим родовым имением распорядились нашей национальной территорией, передав ее часть под военную базу еще на 25 лет стране, которая открыто поддерживает сепаратистские силы в Крыму», - заявил ДЖЕМИЛЕВ.