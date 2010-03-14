Газ забрал две жизни в Крыму

Неисправная колонка в квартире

Мужчина и женщина погибли в квартире в Симферополе, предположительно, в результате отравления природным газом, сообщила пресс-служба крымского управления МЧС. Информация об обнаружении тел поступила к спасателям от дежурной "скорой помощи" вечером 13 марта. "Предполагаемая причина смерти - отравление газом", - говорится в сообщении. В квартире была газовая колонка.

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