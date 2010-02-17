Клеветникам - суд. Журналистам - мир

Наказать через суды тех, кто в прошлом году пытался запятнать репутацию международного детского центра ”Артек” в Крыму, втянув его в скандал с развращением несовершеннолетних, обещает генеральный директор детской здравницы Борис НОВОЖИЛОВ.

”Безусловно, иски в суд будут, они уже есть... Я буду настаивать на том, чтобы виновные, которые выносили это, не проверяя, были наказаны... Что касается политиков, этот вопрос я буду доводить до конца. Если нужно - уволюсь с должности и буду доказывать дело в судах, через СМИ... Буду рассказывать с документами, именами, как это все делалось”, - сказал НОВОЖИЛОВ на пресс-конференции в УНИАН в среду.

Директор “Артека” сообщил: в рамках расследования дела о развращении детей он прошел все экспертизы, в том числе проверку на ”детекторе лжи”, сегодня у следствия вопросов к нему нет.

НОВОЖИЛОВ призвал журналистов заключить ”мировое соглашение” и забыть о прошлогоднем скандале, больше освещать работу ”Артека”, в первую очередь - празднование 16 июня 85-летия со дня основания детского центра.

”Нет смысла создавать судебные процессы к СМИ - это будет еще грязнее. Я приглашаю всех, кто хочет подписать мировое соглашение с ”Артеком”. Я также откажусь от каких-либо исков к СМИ. Это, думаю, станет примером для решения многих других споров”, - сказал гендиректор детской здравницы, выразив надежду, что СМИ донесут обществу объективную информацию о делах в ”Артеке”.

13 октября 2009 года депутат из фракции Партии регионов Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО заявил о фактах развращения несовершеннолетних в “Артеке”. Руководство детского центра опровергло эту информацию.