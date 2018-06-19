Третий тур
Особенностью местных парламентских выборов может стать присутствие флага практически всех основных игроков президентской гонки... Феномен бронзового призера первого тура как воздушный шарик сдуется во время крымской кампании?..
Пока Юлия Тимошенко и Виктор Янукович забрасывают избирателей дымовыми шашками заявлений о том, кого из них поддержит электорат не вышедших во второй тур, в Крыму вовсю идет подготовка к третьему. Особенностью местных парламентских выборов может стать присутствие флага практически всех основных игроков президентской гонки. Для многих из полуфиналистов — это своего рода реванш, попытка войти во власть снизу, воспользовавшись наработками во время президентской гонки. Для крымской оппозиции — возможность на их рейтинге занять более достойное место в зале ВР автономии, в котором формируется правительство. Для власти же нынешней, представляющей Партию регионов, — удержать ее с помощью рейтинга своего лидера, потому что на собственный смотреть без микроскопа по истечении четырех лет правления невозможно. И совсем будет замечательно, если Виктор Янукович победит. Хотя результаты первого тура президентских выборов дают больше оснований для оптимизма конкурентам регионалов в походе за крымскими мандатами.
Виктор Янукович, хотя и занял первое место с огромным отрывом от основного конкурента — Юлии Тимошенко (61,1 процента против почти 12), не может быть довольным результатом в базовом регионе. Потому что если перейти на абсолютные цифры и сравнить с урожаем 2004 года, получается, что в Крыму он потерял почти 110 тысяч голосов. Еще две цифры для понимания, что это означает. В Крыму — 1,5 миллиона избирателей, за В.Януковича проголосовали 600 тысяч.
Это тем более неприятно, если учесть, что Юлия Тимошенко удвоила на полуострове результат БЮТ парламентских выборов 2007 года и у нее есть резерв. Прежде всего — в лице крымских татар, которым меджлис в первом туре объявил «вольную» и многие просто не пришли на участки, а голоса принявших участие в выборах разделились между Тимошенко, Тигипко, Яценюком и Ющенко.
Конечно, соратники Януковича могут все объяснить феноменом Тигипко. Он в Крыму набрал практически столько же, сколько Янукович потерял — около 107 тысяч голосов. Но это слабое утешение: электорат все равно ушел, к тому же слишком много штабов кандидатов, которые поражение в регионе склонны списывать на Тигипко. Ведь это практически все!
Поэтому причины падения поддержки Виктора Януковича в подконтрольном ПР регионе следует начинать с себя. И с местных соратников, неуемный аппетит которых привел местную парторганизацию сначала к публичным скандалам с оглашением интересных для избирателя фактов беспредельного пользования всеми доступными ресурсами со стороны руководства автономии, а затем и к расколу. Причем Виктор Янукович стал на сторону тех, кого в этих беспределах и обвиняли.
В итоге исключенный из партии Василий Киселев всю предвыборную кампанию открыто критиковал лидера ПР и… связывал надежды с Сергеем Тигипко. «Русский блок»—Русская община Крыма ушли в оппозицию и лишь в последние дни перед голосованием распространили заявление о поддержке Януковича. Партия «Союз», представителей которой тоже лишили всех постов во время парламентской битвы регионалов между собой, вообще призвала голосовать против всех, и есть основания считать, что инициативно поучаствовала в проекте Протывсих.
При этом важно понимать, что все основные подвижные составы крымского политикума во время президентской кампании готовятся к собственной гонке. Отчасти потому, что своя рубашка ближе к телу. Но во многом и благодаря тому, что в крымских выборах по полной и без оглядки на обвинения во вмешательстве во внутренние дела будет и уже участвует наш северный стратегический сосед. Москве, в отличие от Киева, очень важно заполучить правильный состав ВР Крыма, а также горсоветов Севастополя, Феодосии, Керчи — т.е. тех городов, где находятся подразделения ЧФ. В отличие от прошлых лет, когда Москва оказывала содействие определенной родственной силе в Крыму, сейчас наблюдаем заботу обо всех, кто может принести в общую корзину хоть какое-то количество голосов. О финансировании и поддержке структурами «Единой России» (и не только) этих проектов «ЗН» уже подробно писало. Попробуем посчитать количество колонн, над которыми крымский триколор будет сливаться с российским.
Маргинальные пророссийские вожди и миниатюрные организации, ссорясь и скандаля, все же сбиваются в движение «Русское единство». Возглавляют его представитель старой гвардии Сергей Цеков, руководитель «Русской общины» Крыма, и новой — Сергей Аксенов, лидер «Гражданского актива Крыма», располагающий бойцами и опытом технологичных уличных акций. А также финансовой поддержкой неназванных «партнеров по бизнесу», в которых легко угадываются бывшие соратники окружения нынешнего спикера. Ну, разошлись: кто в длительной командировке «чалился», а кто в депутаты проскочил.
Крымский блок Леонида Грача, усиленный (или ослабленный) Василием Волгой, в преддверии президентских выборов агитировал не за Петра Симоненко, а за себя. И Петр Николаевич ничем недовольство не выражал, даже когда его об этой странности спрашивали журналисты. Московско-нижегородские технологи блока, благодаря бдительности органов, уже невъездные. Но Россия большая…
Киевские гости заявили о намерении вести свои команды в ВР Крыма. Это Наталья Витренко, имеющая такой опыт, но сильно пострадавшая ввиду неразборчивости в связях: за кандидатами, подброшенными спонсорами кампании, прочно закреплен ярлык «людей Курочкина». Потери у Натальи Михайловны не только имиджевые и кадровые. Из-за отсутствия финансовой поддержки она вынуждена была отказаться от привычного участия в президентской кампании.
Поэтому, думается, в эти дни большим утешением ей служит скромный результат Инны Богословской, которая использовала президентскую кампанию для раскрутки в автономии и Севастополе. Кто еще сомневается, посмотрите мониторинг наружной рекламы от «Украинского медиамонитора». Вы сильно удивитесь: в декабре в Крыму по количеству билбордов и затрат на кампанию она уступала только Виктору Януковичу. Итог, тем не менее, провальный: за Инну Германовну в автономии проголосовали всего 13,3 тысячи избирателей, или 1,35 процента. Но крымский штаб кандидата считает, что все в порядке: задача по ознакомлению их лидера с электоратом состоялась.
Такое количество игроков на одном электоральном поле не может не беспокоить и без того утративших поддержку населения крымских регионалов. Попытки создания каких-то своих «пророссийских» организаций выглядят суетливо, смешно, и никакой погоды в умах избирателей уже не сделают. В общем, вся надежда на Лидера. Потому что с другого фланга выступят БЮТ, меджлис—курултай под флагом Руха, блок севастопольского губернатора Сергея Куницына и — уже почти решено — команда Сергея Тигипко. Последний игрок кажется наиболее интересным.
Нет, никакой команды на сегодня у Сергея Леонидовича в Крыму нет. Впрочем, как и в Киеве. Но есть амбиции. Говорят, сильная сторона Тигипко — отсутствие окружения и людей, которые на него влияют. Он сам себе режиссер. Но этот плюс превращается в жирный минус, если речь идет об участии в местных и парламентских выборах, на которые он нацелен. Партийным строительством «Сильной Украины» заниматься надо долго и предметно, а наследство «Трудовой Украины» в лице местных руководителей, возглавивших штабы, на примере Крыма выглядит просто контрастным по отношению к образу самого Тигипко. Впрочем, региональному штабу ничего и делать не надо было в плане агитации — рекламная кампания шла из центра.
Еще до первого тура руководитель крымского штаба Вячеслав Болтунов заявил на чат-конференции «Центра журналистских расследований», что команда Сергея Тигипко сформирует следующее правительство Крыма, а сам он будет бороться за пост премьер-министра. Однако наотрез отказывается называть фамилии тех, кто же в эту команду входит, и сообщает, что много достойных и известных людей, в том числе депутаты и ВР Крыма, а среди них и от Партии регионов, готовы в нее влиться. При этом надо сказать, что о существовании самого В.Болтунова в политической жизни автономии подавляющее большинство даже журналистов, не говоря об избирателях, узнало только после того, как он возглавил штаб кандидата в президенты.
Примечательный факт: сразу же после первого тура в крымских СМИ стали появляться явно заказные материалы с критикой нынешнего полпреда Тигипко в Крыму. Это может свидетельствовать только об одном: команда таки формируется, причем старыми недобрыми методами. И если господин Болтунов, рассказывая о победе на выборах в ВР Крыма, имеет в виду только переговоры с Львом Миримским, Сергеем Куницыным или даже Василием Киселевым, то его партийный лидер сильно рискует.
Конечно, если Сергей Леонидович применит присущий ему прагматизм и подтвердит, что его президентские амбиции соответствуют государственному подходу к участию в судьбе такого сложного региона, как Крымская автономия, к нему потянутся и другие. Потому что, несмотря на заявления по ЧФ, русскому языку и прочему проднабору потребительской корзины избирателя, он может собрать в Крыму команду людей, руки и мозги которых соскучились по интересной созидательной работе, за которыми не тянется шлейф коррупционных скандалов, и для которых эта страна — Родина.
Но не случись этого, феномен Тигипко как воздушный шарик сдуется уже во время крымской кампании. А может, и на подступах к ней. Потому что все остальные участники забега уже на дорожке, и стайеры нарезали не один круг.
Теперь о другой интриге момента. Дата выборов в ВР Крыма еще не назначена. Оттягивая момент вотума доверия избирателя, нынешнее руководство Крыма очень надеялось на вердикт Конституционного суда, к которому парламент обратился с представлением. Под сомнение ставилась конституционность заключительных положений закона, который увеличил срок полномочий крымских депутатов с четырех до пяти лет. И хотя в законе четко указано, что пятилетка распространяется только на следующий созыв ВР, нынешние депутаты ухватились за соломинку: нардепы допустили оплошность, указав год проведения следующих выборов. Звучит это так: «Настоящий Закон вступает в силу со дня его опубликования и вводится в действие со дня назначения, в соответствии с Конституцией и законами Украины, следующих очередных выборов в Верховную Раду Автономной Республики Крым, которые будут проведены в 2010 году. Действие настоящего Закона не распространяется на депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым пятого созыва».
Хотя и ежу понятно, что если норма закона не распространяется на депутатов нынешнего созыва, то их каденция истекает в 2010 году, крымский парламент все же обратился в КСУ, считая, что ВР Украины превысила свои полномочия. Ведь дату выборов, согласно Конституции АРК, назначает только ВР АРК.
Конституционный суд с решением не торопился. Леонид Грач даже озвучил версию: цена вопроса — 1,5 млн. долл. 22 декабря КСУ огласил: считать неконституционным словосочетание «которые будут проведены в 2010 году». Точка! Все остальное, включая предложение о том, что пятилетка не распространяется на нынешний созыв ВР АРК, осталось в тексте закона.
Но крымский спикер решил иначе и в интервью «Интерфаксу» известил: выборы будут в 2011 году. Потом передумал, и стал говорить о 2010-м. Но дата до сих пор не назначена.
Крымские коммунисты в связи с этим уже требуют отставки председателя ВР и предупреждают: если дата не будет назначена вовремя, не нарушая срока полномочий нынешнего пармамента, то у ВР Украины будут все основания его распустить.
В свою очередь народный депутат Украины Виктор Шемчук уже организовал два правовых блокпоста, через которые крымские депутаты никак в 2011 год не пройдут. Первый — это законопроект изменений все в тот же закон, где вместо изъятой КС фразы предлагается другая — о введении в действие закона со дня избрания депутатов ВР Крыма следующего созыва. «Специально для крымских депутатов, по сути, будет дважды указано: нельзя откладывать назначение выборов на 2011 год. Надо идти на выборы в этом году», — объясняет депутат.
И второй блокпост — уже готовое обращение в КСУ по срокам назначения даты выборов. По подсчетам Шемчука, ВР автономии, дабы не нарушить закон и не быть распущенной, должна принять решение о дате выборов не позже 2 февраля — за сто дней до дня голосования. Если этого не произойдет, группа депутатов обратится в Конституционный суд. Но свое решение должен будет вынести и украинский парламент.
Валентина САМАР, "Зеркало недели"