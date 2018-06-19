Третий тур

Пока Юлия Тимошенко и Виктор Янукович забрасывают избирателей дымовыми шашками заявлений о том, кого из них поддержит электорат не вышедших во второй тур, в Крыму вовсю идет подготовка к третьему. Особенностью местных парламентских выборов может стать присутствие флага практически всех основных игроков президентской гонки. Для многих из полуфиналистов — это своего рода реванш, попытка войти во власть снизу, воспользовавшись наработками во время президентской гонки. Для крымской оппозиции — возможность на их рейтинге занять более достойное место в зале ВР автономии, в котором формируется правительство. Для власти же нынешней, представляющей Партию регионов, — удержать ее с помощью рейтинга своего лидера, потому что на собственный смотреть без микроскопа по истечении четырех лет правления невозможно. И совсем будет замечательно, если Виктор Янукович победит. Хотя результаты первого тура президентских выборов дают больше оснований для оптимизма конкурентам регионалов в походе за крымскими мандатами.

Виктор Янукович, хотя и занял первое место с огромным отрывом от основного конкурента — Юлии Тимошенко (61,1 процента против почти 12), не может быть довольным результатом в базовом регионе. Потому что если перейти на абсолютные цифры и сравнить с урожаем 2004 года, получается, что в Крыму он потерял почти 110 тысяч голосов. Еще две цифры для понимания, что это означает. В Крыму — 1,5 миллиона избирателей, за В.Януковича проголосовали 600 тысяч.

Это тем более неприятно, если учесть, что Юлия Тимошенко удвоила на полуострове результат БЮТ парламентских выборов 2007 года и у нее есть резерв. Прежде всего — в лице крымских татар, которым меджлис в первом туре объявил «вольную» и многие просто не пришли на участки, а голоса принявших участие в выборах разделились между Тимошенко, Тигипко, Яценюком и Ющенко.

Конечно, соратники Януковича могут все объяснить феноменом Тигипко. Он в Крыму набрал практически столько же, сколько Янукович потерял — около 107 тысяч голосов. Но это слабое утешение: электорат все равно ушел, к тому же слишком много штабов кандидатов, которые поражение в регионе склонны списывать на Тигипко. Ведь это практически все!

Поэтому причины падения поддержки Виктора Януковича в подконтрольном ПР регионе следует начинать с себя. И с местных соратников, неуемный аппетит которых привел местную парторганизацию сначала к публичным скандалам с оглашением интересных для избирателя фактов беспредельного пользования всеми доступными ресурсами со стороны руководства автономии, а затем и к расколу. Причем Виктор Янукович стал на сторону тех, кого в этих беспределах и обвиняли.

В итоге исключенный из партии Василий Киселев всю предвыборную кампанию открыто критиковал лидера ПР и… связывал надежды с Сергеем Тигипко. «Русский блок»—Русская община Крыма ушли в оппозицию и лишь в последние дни перед голосованием распространили заявление о поддержке Януковича. Партия «Союз», представителей которой тоже лишили всех постов во время парламентской битвы регионалов между собой, вообще призвала голосовать против всех, и есть основания считать, что инициативно поучаствовала в проекте Протывсих.

При этом важно понимать, что все основные подвижные составы крымского политикума во время президентской кампании готовятся к собственной гонке. Отчасти потому, что своя рубашка ближе к телу. Но во многом и благодаря тому, что в крымских выборах по полной и без оглядки на обвинения во вмешательстве во внутренние дела будет и уже участвует наш северный стратегический сосед. Москве, в отличие от Киева, очень важно заполучить правильный состав ВР Крыма, а также горсоветов Севастополя, Феодосии, Керчи — т.е. тех городов, где находятся подразделения ЧФ. В отличие от прошлых лет, когда Москва оказывала содействие определенной родственной силе в Крыму, сейчас наблюдаем заботу обо всех, кто может принести в общую корзину хоть какое-то количество голосов. О финансировании и поддержке структурами «Единой России» (и не только) этих проектов «ЗН» уже подробно писало. Попробуем посчитать количество колонн, над которыми крымский триколор будет сливаться с российским.

Маргинальные пророссийские вожди и миниатюрные организации, ссорясь и скандаля, все же сбиваются в движение «Русское единство». Возглавляют его представитель старой гвардии Сергей Цеков, руководитель «Русской общины» Крыма, и новой — Сергей Аксенов, лидер «Гражданского актива Крыма», располагающий бойцами и опытом технологичных уличных акций. А также финансовой поддержкой неназванных «партнеров по бизнесу», в которых легко угадываются бывшие соратники окружения нынешнего спикера. Ну, разошлись: кто в длительной командировке «чалился», а кто в депутаты проскочил.

Крымский блок Леонида Грача, усиленный (или ослабленный) Василием Волгой, в преддверии президентских выборов агитировал не за Петра Симоненко, а за себя. И Петр Николаевич ничем недовольство не выражал, даже когда его об этой странности спрашивали журналисты. Московско-нижегородские технологи блока, благодаря бдительности органов, уже невъездные. Но Россия большая…

Киевские гости заявили о намерении вести свои команды в ВР Крыма. Это Наталья Витренко, имеющая такой опыт, но сильно пострадавшая ввиду неразборчивости в связях: за кандидатами, подброшенными спонсорами кампании, прочно закреплен ярлык «людей Курочкина». Потери у Натальи Михайловны не только имиджевые и кадровые. Из-за отсутствия финансовой поддержки она вынуждена была отказаться от привычного участия в президентской кампании.

Поэтому, думается, в эти дни большим утешением ей служит скромный результат Инны Богословской, которая использовала президентскую кампанию для раскрутки в автономии и Севастополе. Кто еще сомневается, посмотрите мониторинг наружной рекламы от «Украинского медиамонитора». Вы сильно удивитесь: в декабре в Крыму по количеству билбордов и затрат на кампанию она уступала только Виктору Януковичу. Итог, тем не менее, провальный: за Инну Германовну в автономии проголосовали всего 13,3 тысячи избирателей, или 1,35 процента. Но крымский штаб кандидата считает, что все в порядке: задача по ознакомлению их лидера с электоратом состоялась.

Такое количество игроков на одном электоральном поле не может не беспокоить и без того утративших поддержку населения крымских регионалов. Попытки создания каких-то своих «пророссийских» организаций выглядят суетливо, смешно, и никакой погоды в умах избирателей уже не сделают. В общем, вся надежда на Лидера. Потому что с другого фланга выступят БЮТ, меджлис—курултай под флагом Руха, блок севастопольского губернатора Сергея Куницына и — уже почти решено — команда Сергея Тигипко. Последний игрок кажется наиболее интересным.

Нет, никакой команды на сегодня у Сергея Леонидовича в Крыму нет. Впрочем, как и в Киеве. Но есть амбиции. Говорят, сильная сторона Тигипко — отсутствие окружения и людей, которые на него влияют. Он сам себе режиссер. Но этот плюс превращается в жирный минус, если речь идет об участии в местных и парламентских выборах, на которые он нацелен. Партийным строительством «Сильной Украины» заниматься надо долго и предметно, а наследство «Трудовой Украины» в лице местных руководителей, возглавивших штабы, на примере Крыма выглядит просто контрастным по отношению к образу самого Тигипко. Впрочем, региональному штабу ничего и делать не надо было в плане агитации — рекламная кампания шла из центра.

Еще до первого тура руководитель крымского штаба Вячеслав Болтунов заявил на чат-конференции «Центра журналистских расследований», что команда Сергея Тигипко сформирует следующее правительство Крыма, а сам он будет бороться за пост премьер-министра. Однако наотрез отказывается называть фамилии тех, кто же в эту команду входит, и сообщает, что много достойных и известных людей, в том числе депутаты и ВР Крыма, а среди них и от Партии регионов, готовы в нее влиться. При этом надо сказать, что о существовании самого В.Болтунова в политической жизни автономии подавляющее большинство даже журналистов, не говоря об избирателях, узнало только после того, как он возглавил штаб кандидата в президенты.

Примечательный факт: сразу же после первого тура в крымских СМИ стали появляться явно заказные материалы с критикой нынешнего полпреда Тигипко в Крыму. Это может свидетельствовать только об одном: команда таки формируется, причем старыми недобрыми методами. И если господин Болтунов, рассказывая о победе на выборах в ВР Крыма, имеет в виду только переговоры с Львом Миримским, Сергеем Куницыным или даже Василием Киселевым, то его партийный лидер сильно рискует.

Конечно, если Сергей Леонидович применит присущий ему прагматизм и подтвердит, что его президентские амбиции соответствуют государственному подходу к участию в судьбе такого сложного региона, как Крымская автономия, к нему потянутся и другие. Потому что, несмотря на заявления по ЧФ, русскому языку и прочему проднабору потребительской корзины избирателя, он может собрать в Крыму команду людей, руки и мозги которых соскучились по интересной созидательной работе, за которыми не тянется шлейф коррупционных скандалов, и для которых эта страна — Родина.

Но не случись этого, феномен Тигипко как воздушный шарик сдуется уже во время крымской кампании. А может, и на подступах к ней. Потому что все остальные участники забега уже на дорожке, и стайеры нарезали не один круг.

Теперь о другой интриге момента. Дата выборов в ВР Крыма еще не назначена. Оттягивая момент вотума доверия избирателя, нынешнее руководство Крыма очень надеялось на вердикт Конституционного суда, к которому парламент обратился с представлением. Под сомнение ставилась конституционность заключительных положений закона, который увеличил срок полномочий крымских депутатов с четырех до пяти лет. И хотя в законе четко указано, что пятилетка распространяется только на следующий созыв ВР, нынешние депутаты ухватились за соломинку: нардепы допустили оплошность, указав год проведения следующих выборов. Звучит это так: «Настоящий Закон вступает в силу со дня его опубликования и вводится в действие со дня назначения, в соответствии с Конституцией и законами Украины, следующих очередных выборов в Верховную Раду Автономной Республики Крым, которые будут проведены в 2010 году. Действие настоящего Закона не распространяется на депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым пятого созыва».

Хотя и ежу понятно, что если норма закона не распространяется на депутатов нынешнего созыва, то их каденция истекает в 2010 году, крымский парламент все же обратился в КСУ, считая, что ВР Украины превысила свои полномочия. Ведь дату выборов, согласно Конституции АРК, назначает только ВР АРК.

Конституционный суд с решением не торопился. Леонид Грач даже озвучил версию: цена вопроса — 1,5 млн. долл. 22 декабря КСУ огласил: считать неконституционным словосочетание «которые будут проведены в 2010 году». Точка! Все остальное, включая предложение о том, что пятилетка не распространяется на нынешний созыв ВР АРК, осталось в тексте закона.

Но крымский спикер решил иначе и в интервью «Интерфаксу» известил: выборы будут в 2011 году. Потом передумал, и стал говорить о 2010-м. Но дата до сих пор не назначена.

Крымские коммунисты в связи с этим уже требуют отставки председателя ВР и предупреждают: если дата не будет назначена вовремя, не нарушая срока полномочий нынешнего пармамента, то у ВР Украины будут все основания его распустить.

В свою очередь народный депутат Украины Виктор Шемчук уже организовал два правовых блокпоста, через которые крымские депутаты никак в 2011 год не пройдут. Первый — это законопроект изменений все в тот же закон, где вместо изъятой КС фразы предлагается другая — о введении в действие закона со дня избрания депутатов ВР Крыма следующего созыва. «Специально для крымских депутатов, по сути, будет дважды указано: нельзя откладывать назначение выборов на 2011 год. Надо идти на выборы в этом году», — объясняет депутат.

И второй блокпост — уже готовое обращение в КСУ по срокам назначения даты выборов. По подсчетам Шемчука, ВР автономии, дабы не нарушить закон и не быть распущенной, должна принять решение о дате выборов не позже 2 февраля — за сто дней до дня голосования. Если этого не произойдет, группа депутатов обратится в Конституционный суд. Но свое решение должен будет вынести и украинский парламент.

Валентина САМАР, "Зеркало недели"