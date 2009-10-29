В Крыму накрыли формировавшую фиктивный налоговый кредит группу

Сотрудники налоговой милиции и cлужбы безопасности разоблачили в Крыму преступную группу, которая специализировалась на предоставлении услуг по формированию налогового кредита.

Общая сумма выданного «фиктивного» кредита по НДС составила более 30 млн. грн., говорится в сообщении пресс-группы Управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Крыму.

Налоговики установили «порядка 10 предприятий» Херсонской, Луганской и Днепропетровской областей, за счет которых формировался налоговый кредит, а также фирмы, пользующиеся их услугами.

В преступную группу входили учредитель одной из симферопольских фирм, а также два его близких родственника.

«Родственники пойманы «на горячем» – в центре Симферополя возле своего автомобиля они получили полиэтиленовый мешок с 230 тыс. грн. в качестве оплаты за услуги», – сказано в сообщении.

Участники группы находятся в изоляторе временного содержания.

Возбуждены уголовные дела по статьям «уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах», «фиктивное предпринимательство» и «подделка документов, печатей, использование поддельных документов». Членам преступной группы грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.