Директор «Артека» требует допросить его
Новожилов согласен и на полиграф
Генеральный директор Международного детского центра «Артек» Борис НОВОЖИЛОВ готов дать следственным органам свидетельские показания и настаивает, чтобы его допрос по уголовному делу о растлении детей состоялся как можно скорее.
«Несмотря на состояние моего здоровья, я в любой момент готов дать свидетельские показания следственным органам в отношении возбужденного дела. Более того, я настаиваю, чтобы мой допрос состоялся как можно быстрее, и готов встретиться со следователем в больнице», - говорится в заявлении НОВОЖИЛОВА, распространенном пресс-службой «Артека».
Гендиректор отмечает, что на протяжении последних дней средства массовой информации активно распространяют слухи о том, что он скрывается и избегает следствия.
НОВОЖИЛОВ поддерживает мнение народного депутата от БЮТ Сергея ТЕРЕХИНА о необходимости проверки фигурантов дела на полиграфе. Гендиректор «Артека» готов пройти эту процедуру в присутствии журналистов и представителей общественности.
«Учитывая общественный резонанс этой ужасной истории, считаю целесообразным привлечь к поиску истины международных авторитетных специалистов, репутация которых не вызовет никаких замечаний», - заявил НОВОЖИЛОВ.
18 октября пресс-служба «Артека» сообщила о госпитализации гендиректора в больницу в Киеве.