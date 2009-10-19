Директор «Артека» требует допросить его

Генеральный директор Международного детского центра «Артек» Борис НОВОЖИЛОВ готов дать следственным органам свидетельские показания и настаивает, чтобы его допрос по уголовному делу о растлении детей состоялся как можно скорее.

«Несмотря на состояние моего здоровья, я в любой момент готов дать свидетельские показания следственным органам в отношении возбужденного дела. Более того, я настаиваю, чтобы мой допрос состоялся как можно быстрее, и готов встретиться со следователем в больнице», - говорится в заявлении НОВОЖИЛОВА, распространенном пресс-службой «Артека».

Гендиректор отмечает, что на протяжении последних дней средства массовой информации активно распространяют слухи о том, что он скрывается и избегает следствия.

НОВОЖИЛОВ поддерживает мнение народного депутата от БЮТ Сергея ТЕРЕХИНА о необходимости проверки фигурантов дела на полиграфе. Гендиректор «Артека» готов пройти эту процедуру в присутствии журналистов и представителей общественности.

«Учитывая общественный резонанс этой ужасной истории, считаю целесообразным привлечь к поиску истины международных авторитетных специалистов, репутация которых не вызовет никаких замечаний», - заявил НОВОЖИЛОВ.

18 октября пресс-служба «Артека» сообщила о госпитализации гендиректора в больницу в Киеве.