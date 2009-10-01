Налоговая пресекла деятельность конверта с оборотом 7 млн. грн.

Сотрудники налоговой милиции Крыма пресекли деятельность созданного на базе шести фиктивных предприятий конвертационного центра с общим оборотом 7 млн. грн.

В распространенном сегодня сообщении пресс-группы Управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Крыму сказано, что шесть зарегистрированных на подставных лиц предприятий образовали так называемую «налоговую яму», которая использовалась фирмами-заказчиками для незаконной конвертации денежных средств.

«Клиенты перечисляли безналичные средства как предоплату за приобретение горюче-смазочных материалов на счета фиктивных фирм. Далее деньги перечислялись на счет одного из крупных крымских предприятий, имеющих сеть АЗС, деятельность которых дает возможность неограниченно оперировать наличностью. Наличные деньги выдавались клиентам с удержанием процентов за услуги по конвертации», - пояснила налоговая схему деятельности «конверта».

В отношении главного бухгалтера топливного предприятия возбудили уголовное дело по статье «уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах» (часть 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины).

В настоящее время устанавливаются полный круг участников «конвертационного» центра, имущество и денежные средства для возмещения причиненного государству ущерба.