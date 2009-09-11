Гольфистов обязали выплатить почти 6 млн. грн. лесопотерь

Суд обязал арендатора земли на Южном берегу Крыма, выделенной для строительства гольф-клуба, возместить 5,8 млн. грн. потерь лесо- и сельскохозяйственного производства.

«Прокуратура через суд понудила землепользователя возместить в полном объеме потери лесо- и сельскохозяйственного производства в результате выведения из оборота 112,75 га, находящихся за границами Гурзуфского поселкового совета и выделенных под строительство гольф-клуба», - сказано в сообщении надзорного ведомства Крыма.

В прокуратуре подчеркнули, что арендатор по закону должен был возместить сельхоз- и лесопотери в течение двух месяцев после утверждения проекта землеотвода, «однако прошло уже больше двух лет, а фирма выплатила только две трети суммы».

В мае 2007 года Совет министров Крыма утвердил ООО «Антал-Крым» (сейчас - компания «Емпорий») проект землеотвода под строительство гольф-клуба в Большой Ялте.

112,75 га выделены в аренду на 49 лет.

ООО «Антал-Крым» создано фирмой «Антал-Сервис».

По данным СМИ, учредителями фирмы «Антал-Сервис» являются два частных лица, один их них житель Киева, а второй народный депутат из фракции Партии регионов Антон ПРИГОДСКИЙ.