120 га для гольф-клуба под Ялтой производят ”странный резонанс”

Председателю Республиканского комитета по земельным ресурсам АР Крым Николаю ГОЛУБЕВУ кажется странным резонанс, вызванный выделением 120 га под Ялтой для строительства гольф-клуба.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.ГОЛУБЕВ заявил сегодня, отвечая на просьбу журналистов поделиться информацией о некоей фирме "Антал-Крым", которой Совет министров АРК согласовал выделение 120,9 га из земель в окрестностях Гурзуфа, и которая, как уверяют в правительстве, намерена строить на этом участке гольф-клуб.

Н.ГОЛУБЕВ заявил, что фирма "Антал-Крым" зарегистрирована в Ялте, а ее учредитель находится в Киеве. При этом на вопрос журналистов об уставном фонде фирмы председатель Рескомзема АРК заявил, что не располагает такими данными.

Глава Рескомзема АРК в разговоре с журналистами дал понять, что ему кажется странной шумиха вокруг инициативы строительства в Крыму гольф-клуба, поскольку, по словам Н.ГОЛУБЕВА, участок, который будет выделен под эти цели фирме "Антал-Крым", не предназначен для строительства жилья, поэтому перепродан не будет. "Однозначно там будет только гольф-клуб, потому что это место не предназначено ни для каких жилищных условий, ни для каких сельхозугодий, - сказал Н.ГОЛУБЕВ. - С тем оврагом, с теми лужайками, с тем лесом, с теми кустарниками он (участок земли - УНИАН) соответствует, чтобы там разместить именно гольф-клуб".

Напомним, в январе крымское правительство согласовало выделение 120,9 га земли фирме "Антал-Крым" под строительство гольф-клуба. При обсуждении вопроса отдельные члены Совмина, сославшись на то, что в автономии, как и в целом в Украине, игра в гольф не очень популярна, выразили недоумение, зачем Крыму гольф-клуб.

На днях крымские журналисты просили председателя ВР автономии Анатолия ГРИЦЕНКО рассказать о фирме "Антал-Крым". А.ГРИЦЕНКО обещал обнародовать информацию об этой фирме в самое ближайшее время, но пока этого не сделал. Между тем, ряд крымских СМИ пишут, что фирма "Антал-Крым" была создана всего два месяца назад фирмой "Антал сервис". По данным СМИ, учредителями фирмы "Антал сервис" являются два частных лица, один их них житель Киева, а второй, как уверяют журналисты, народный депутат из фракции Партии регионов Антон ПРИГОДСКИЙ. Как известно, Геннадий МОСКАЛЬ, занимавший должность постоянного представителя Президента Украины в АРК, в своих интервью называл А.ПРИГОДСКОГО "смотрящим" за Крымом.