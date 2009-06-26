Налоговая изъяла в Ялте золотые украшения на три миллиона гривен
10:49, 26 июня 2009Крым
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Магазин работал без документов
Кольца, цепочки, браслеты, иконки, сережки и подвески на сумму более трех миллионов гривен изъяли сотрудники налоговой милиции в магазине в Ялте, который работал без необходимых документов.
Как сообщили в пресс-группе Управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Крыму, проведенная в рамках операции «Курорт-2009» проверка установила, что у владельцев магазина, в частности, отсутствовало разрешение на размещение объекта торговли.
«Согласно составленному протоколу изъято более 1700 золотых украшений», - отметили налоговики.
Материалы по данному факту передадут в суд.
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