Налоговая изъяла в Ялте золотые украшения на три миллиона гривен

Кольца, цепочки, браслеты, иконки, сережки и подвески на сумму более трех миллионов гривен изъяли сотрудники налоговой милиции в магазине в Ялте, который работал без необходимых документов.

Как сообщили в пресс-группе Управления налоговой милиции Государственной налоговой администрации в Крыму, проведенная в рамках операции «Курорт-2009» проверка установила, что у владельцев магазина, в частности, отсутствовало разрешение на размещение объекта торговли.

«Согласно составленному протоколу изъято более 1700 золотых украшений», - отметили налоговики.

Материалы по данному факту передадут в суд.