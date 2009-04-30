Памятник русскому писателю Куприну установили в Балаклаве

В Балаклаве, на набережной Назукина, сегодня завершились работы по установке памятника русскому писателю Александру Куприну.

Как передает корреспондент УНИАН, бронзовый Куприн стоит в свободной позе, слегка опираясь на решетку набережной.

Автор памятника - севастопольский скульптор Станислав Чиж, в жизнь идею воплотил севастополец Георгий ГРИГОРЬЯНЦ.

Председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН выразил уверенность, что «памятник станет украшением Балаклавы». «Куприн и Балаклава – неразрывны», – сказал он. «Вот что интересно: в 1905 году градоначальник Севастополя Максимов выслал писателя из города, а спустя 104 года певец листригонов все-таки вернулся в воспетую им Балаклаву», – отметил С.КУНИЦЫН.

Как сообщили в пресс-службе администрации, работы по осуществлению этого проекта продолжались более трех лет. Официально памятник планируется открыть 2 мая.