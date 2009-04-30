Ющенко поручил отметить выселение крымских татар из Крыма

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил Кабинету министров разработать и утвердить в десятидневный срок план мероприятий к 65-ой годовщине депортации по национальному признаку из Крыма крымских татар и других граждан.

Об этом говорится в указе главы государства.

Предлагается предусмотреть проведение в Симферополе вечера-реквиема, тематической научной конференции, в учебных заведениях и заведениях культуры - мероприятий, посвященных памяти жертв депортации.

Также планируется организовать в Киеве и Симферополе, других населенных пунктах Украины фотовыставки, создать документальный фильм о связанных с депортацией событиях.

Предусмотрено издание и переиздание на украинском, русском и крымскотатарском языках научных, научно-популярных, художественно-публицистических трудов, сборников документов и материалов на тему депортации.

Совету министров Крыма и Севастопольской городской государственной администрации поручено обеспечить проведение в Симферополе и Севастополе собраний общественности в связи с 65-й годовщиной депортации.

Кроме того, крымскому правительству поручено способствовать решению Симферопольским городским советом в установленном порядке вопроса выделения земельного участка для строительства Соборной мечети.

Министерство иностранных дел Украины должно провести работу по информированию мирового сообщества о депортации из Крыма крымских татар и других лиц по национальному признаку.