Ющенко поручил отметить выселение крымских татар из Крыма
18 мая - 65 лет
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил Кабинету министров разработать и утвердить в десятидневный срок план мероприятий к 65-ой годовщине депортации по национальному признаку из Крыма крымских татар и других граждан.
Об этом говорится в указе главы государства.
Предлагается предусмотреть проведение в Симферополе вечера-реквиема, тематической научной конференции, в учебных заведениях и заведениях культуры - мероприятий, посвященных памяти жертв депортации.
Также планируется организовать в Киеве и Симферополе, других населенных пунктах Украины фотовыставки, создать документальный фильм о связанных с депортацией событиях.
Предусмотрено издание и переиздание на украинском, русском и крымскотатарском языках научных, научно-популярных, художественно-публицистических трудов, сборников документов и материалов на тему депортации.
Совету министров Крыма и Севастопольской городской государственной администрации поручено обеспечить проведение в Симферополе и Севастополе собраний общественности в связи с 65-й годовщиной депортации.
Кроме того, крымскому правительству поручено способствовать решению Симферопольским городским советом в установленном порядке вопроса выделения земельного участка для строительства Соборной мечети.
Министерство иностранных дел Украины должно провести работу по информированию мирового сообщества о депортации из Крыма крымских татар и других лиц по национальному признаку.