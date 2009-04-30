Литвин о Черноморском флоте, интересах Украины и позиции России

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН считает, что вопрос базирования Черноморского флота в Крыму нужно рассматривать, исходя из интересов Украины и учитывая позицию России.

Вместе с тем, считает он, этот вопрос не стоит на повестке дня. «Не нынешнее поколение украинских политиков будет решать эту проблему. Поэтому нужно оставить ее в покое и заниматься другими важными вопросами», - цитирует слова спикера его пресс-служба.

Руководитель ВР считает, что пока нужно вести дискуссию относительно того, «как сегодня используется та инфраструктура, которая когда-то принадлежала Черноморскому флоту СССР, а затем была разделена между Черноморским флотом Российской Федерации и Военно-морскими силами Украины; что это дает безопасности Украины; учтено ли все имущество и объекти, здания, земли, сооружения; что в процессе передачи от одного владельца другому служит интересам государства, а что потерялось по пути».