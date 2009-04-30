Чем занимаются крымские люди Ющенко

Крымская организация «Гражданский контроль» решила проверить, насколько эффективно расходуются бюджетные средства Представительством Президента Украины в автономии.

«Гражданский контроль» утверждает, что направил запрос в представительство с просьбой рассказать о суммах, выделенных из бюджета на финансирование этого ведомства в 2008 году.

«Представительство Президента, как и любой другой официальный орган, должно осуществлять свою деятельность открыто, гласно, прозрачно. Но много ли знают крымчане о том, чем занимается Представительство? Мы имеем право знать, на что расходуются бюджетные средства... А то – красуется в центре Симферополя симпатичное здание, всё увешанное спутниковыми антеннами и прочими современными прибамбасами. На каких основаниях и для чего там засели чиновники, представляющие в Крыму Президента?», – сказал председатель крымского «Гражданского контроля» Сергей БАРАНОВ.

Ответ на запрос организация обещает обнародовать.