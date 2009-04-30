От силовиков требуют запретить рекламу книги о дивизии «Галичина»

Депутат крымского парламента от партии «Русский блок» Андрей КОЗЕНКО требует от правоохранительных органов не допустить проведения в автономии презентации книги о дивизии «Галичина».

Лидер Крымской организации Всеукраинского объединения «Свобода» Эдуард ЛЕОНОВ заявил о намерении провести презентацию книги.

А.КОЗЕНКО в обращении к крымским руководителям Службы безопасности Украины, прокуратуры и милиции напомнил о принятом 22 апреля Верховным Советом Крыма решении о недопущении пропаганды фашизма, реабилитации и героизации фашистских коллаборационистов.

«Прошу вас в соответствии с действующим законодательством принять меры для недопущения в Автономной Республике Крым пропаганды фашизма и расовой нетерпимости, реабилитации и героизации фашистских коллаборационистов, выраженной в презентации Крымской организацией ВО "Свобода" книги о дивизии СС "Галичина"», - отмечает депутат в обращении к силовикам.

Отметим, что на днях активисты ВО «Свобода» заявили, что правда о дивизии «Галичина» умалчивается.