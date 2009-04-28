ВО "Свобода": правда о дивизии "Галичина" умалчивается

Сегодня по инициативе фракции ВО «Свобода» Тернопольский областной совет принял обращение к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО о признании участников дивизии «Галичина» борцами за свободу Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВО «Свобода».

«28 апреля исполняется 65 лет со времени создания украинской дивизии «Галичина», позже 1-й УД УНА. В 1943 г. в ряды дивизии изъявили желание вступить десятки тысяч украинцев, многие из которых погибли во Второй мировой войне”, - отмечается в обращении. В документе также подчеркивается, что «главной идеей, которая вела украинских юношей в дивизию, была борьба с коммунистическим империализмом в Украине, желание иметь собственную армию и с оружием бороться за Украинское государство». По их убеждению, «формальное существование украинской дивизии «Галичина» в составе немецких войск никоим образом не приуменьшает ее значения для Украины и желания продолжить борьбу за создание суверенного и независимого Украинского государства в новых условиях».

К сожалению, отмечают депутаты, правда об украинской дивизии и цели ее создания замалчивается и искажается. «Не принимаются также во внимание выводы комиссии Портера и Дешена (они установили непричастность УНА и дивизии "Галичина" к каким-либо преступлениям против человечества)”, - отмечают депутаты и подчеркивают, что “украинскую историю следует рассматривать под углом зрения украинских интересов”. “Обращаемся к Вам, господин Президент, с требованием инициировать объективное изучение и освещение событий Второй мировой войны, в частности, связанных с деятельностью украинской дивизии «Галичина». А также на государственном уровне признать участников 1-й УД УНА борцами за свободу Украины», - говорится в документе.