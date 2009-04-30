В мае в Крыму проведут Всеукраинские игры боевых искусств
00:31, 30 апреля 2009Крым
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400 спортсменов уже подали заявки
Открытые Всеукраинские игры боевых искусств пройдут в начале мая в Крыму.
Как сообщают организаторы, на сегодняшний день заявки на участие подали около 400 спортсменов.
В рамках чемпионата пройдут поединки по таэквондо, кикбоксингу и ориентал-спорту. Команду, набравшую наибольшее число золотых медалей по трём видам спорта, наградят кубком Амет-Хана Султана.
Торжественное открытие чемпионата – 6 мая. Подведение итогов и награждение победителей – 9 мая.
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