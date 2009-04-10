Дело фирмы против Симферопольской РГА направили на новое рассмотрение

Высший хозяйственный суд Украины признал незаконным решение суда, которым отменено распоряжение Симферопольской райгосадминистрации о возмещении строителями торгового комплекса сельхозпотерь.

«В 2007 году фирма для строительства торгового комплекса попросила у местных властей земли в поселке Молодежное. Власти выделили строителям 18,7 га сельскохозяйственных земель, рассчитав потери сельхозпроизводства в размере 1,8 миллионов гривен. Договор был подписан, и когда земля оказалась в руках фирмы, ее владельцы обратились в суд, чтобы отменить распоряжение райгосадминистрации в той части, которая обязывала их выплатить деньги», - сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

Суд встал на сторону истца, надзорное ведомство с этим не согласилось и требовало отмены необоснованного решения.

ВХСУ удовлетворил кассационное представление прокуратуры Крыма и направил дело коммерсантов против Симферопольской РГА на новое рассмотрение.