Яценюк: для защиты целостности Украины нужно обновление армии

Украине для защиты своей территориальной целостности необходимо срочно модернизировать Вооруженные силы страны, считает депутат Верховной Рады, лидер «Фронта перемен» Арсений ЯЦЕНЮК.

«Необходимо немедленное переоснащение Вооруженных сил Украины. Новая техника, новое вооружение и технологии – это единственный путь для того, чтобы обеспечить территориальную целостность и безопасность Украины», – сказал он сегодня после встречи с офицерским составом Военно-морских сил Украины в Севастополе, сообщает пресс-служба «Фронта перемен».

Вместе с тем А.ЯЦЕНЮК заявил, что в настоящее время финансирование Вооруженных сил Украины из государственного бюджета является недостаточным. «Ситуация с бюджетом катастрофическая. И, фактически, то, что мы имеем, означает нулевое финансирование ВМС Украины. Но так не может быть – речь же идет о безопасности государства», – сказал депутат.

При этом А.ЯЦЕНЮК отметил, что программа перевооружения флота уже начата, она предусматривает модернизацию и приобретение 10 новых фрегатов. «Я приложу все усилия, чтобы эта программа финансировалась», – сказал он. «Финансирование, финансирование и еще раз финансирование», – добавил лидер «Фронта перемен».