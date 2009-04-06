Захватившие судно с крымчанином пираты наконец-то заговорили

Пираты, которые полтора месяца назад захватили судно «Солданга» с украинцем на борту, обнародовали свои требования относительно суммы выкупа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Василий КИРИЛИЧ.

По его словам, переговоры компании - оператора судна с пиратами проходят в обычном режиме. «Требования пираты уже обнародовали», - сказал В.КИРИЛИЧ, однако не уточнил сумму выкупа.

Он сообщил, что большинство пиратов покинули судно. На судне осталось около десяти пиратов, которые обеспечивают охрану членов экипажа.

По информации, полученной Посольством Украины в Греции от компании-оператора, агрессивного поведения не наблюдается. Для обеспечения жизнедеятельности судна и членов экипажа есть все необходимое.

Как сообщал УНИАН, судно Saldanha было захвачено пиратами в Аденском заливе 22 февраля. В состав экипажа судна входят 19 граждан Филиппин, двое румын и один гражданин Украины (житель Крыма).