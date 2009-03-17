Пьяный пытался угнать такси

Инспекторы Госавтоинспекции пресекли попытку 22-летнего нетрезвого мужчины угнать в Симферополе автомобиль Daewoo – имущество фирмы такси.

Инцидент произошел накануне вечером, сообщает пресс-служба Управления ГАИ Крыма.

Парень долго пытался вскрыть замок, но тот никак не поддавался: даже удары ногой в дверь не принесли желаемых результатов. У пьяного сдали нервы, он взял камень и разбил стекло левой задней двери авто.

Ребята, которые находились недалеко от места происшествия, вызвали милицию. Гаишники обнаружили машину с неудачливым «угонщиком» – автомобиль не проехал ни метра. Сотрудники ГАИ попросили парня предъявить документы, он попытался скрыться, принятыми мерами задержан.

Оказалось, что мужчина находился в розыске в Харьковской области.