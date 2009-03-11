В Севастополе задолженность по зарплате возросла почти в три раза

В Севастополе задолженность по выплате заработной платы с начала года возросла почти три раза - с 2 млн. грн. до 5,8 млн. грн.

Об этом сообщил председатель Севастопольской городской государственной администрации Сергей КУНИЦЫН на заседании городской антикризисной группы.

«Если на начало года в городе задолженность по зарплате составляла 2 миллиона 29 тысяч гривен, то за январь она выросла в 2,5 раза, и стала почти 5 миллионов гривен (4,9 млн. грн.), по состоянию на начало марта она была снижена на 1 миллион (стала 3,9 млн. грн.). Но на сегодня - вот за несколько праздничных дней выросла - сумма задолженности составляет уже 5,8 миллиона гривен», - сказал С.КУНИЦЫН.

Он отметил, что в масштабах Украины Севастополь не называют в числе отстающих, поскольку задолженность здесь не измеряется десятками или сотнями миллионов гривен, как в других регионах, поскольку здесь и количество населения другое, и рынок труда другой.

Перед тем, как привести данные цифры, С.КУНИЦЫН подчеркнул, что никого не собирается пугать, «но тенденции, которые мы сегодня видим общенационального характера, в том числе регионального, говорят о том, что ситуация, к сожалению, усугубляется с каждым днем».