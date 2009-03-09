Впервые за 60 лет мировая экономика уйдет в минус

В 2009 году мировая экономика войдет в стадию рецессии впервые со времен окончания Второй Мировой войны, а объемы мировой торговли сократятся до минимума за 80 лет. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на прогноз Всемирного банка.

Bloomberg отмечает, что оценка Всемирного банка оказалась пессимистичнее прогноза Международного валютного фонда (МВФ), который прогнозирует рост мирового ВВП в 2009 году в 0,5 процента. Экономисты Всемирного банка оценивают потери роста мирового ВВП в пять процентов от потенциально возможного значения.

Всемирный банк полагает, что развивающимся странам, экономики которых сильнее прочих пострадают из-за рецессии, в 2009 году понадобится от 270 до 700 миллиардов долларов на обслуживание долгов и расчеты по импортным сделкам. Банк ожидает, что в 2009 году корпоративный долг развивающихся стран достигнет триллиона долларов, а государственный - трех триллионов долларов.

Эксперты организации отметили признаки рецессии в 94 из 116 развивающихся стран мира, что сопровождается ростом безработицы. Результатом такого развития событий будет все увеличивающаяся зависимость развивающихся стран от помощи международных организаций. Сильнее всего, по оценке банка, рецессия ударит по странам Восточной Азии - Китай, Тайвань, Япония, Южная Корея и Монголия.

Во время финансового кризиса МВФ и Всемирный банк стали активно помогать нуждающимся странам, выделив им кредиты на десятки миллиардов долларов. В частности, средства получили Пакистан, Украина, Исландия и ряд других государств.

Согласно последнему прогнозу Всемирного банка, темп роста мировой экономики в 2009 году составит 0,9 процента, а в 2010-м - 3 процента. При этом объем мировой торговли в 2009 году сократится на 2,1 процента. Скорее всего, теперь организация намерена пересмотреть эти цифры.

Лента.ру