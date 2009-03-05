Крымские татары требуют немедленно уволить заместителя начальника милиции Крыма

Крымскотатарские общественные организации «Азатлыкъ», «Аркъадаш», «Адалет», «Койдешлер» и «Намус» обвиняют милицию Крыма в укрывательстве от уголовной ответственности истинных организаторов штурма в поселке Мирное под Симферополем, в результате которого пострадала семья ХАИРОВЫХ.

Напомним, 22 февраля бойцы спецподразделения «Беркута» ворвались в дом ХАИРОВИХ, где по информации стражей порядка, скрывался подозреваемый в похищении девушки. «Беркутовцы» применяли во время штурма светошумовые гранаты. Одна из них повредила руку хозяину дома. Пострадавшему пришлось ампутировать кисть левой руки. Подозреваемый в похищении девушки до сих пор не найден. Руководство МВД извинилось перед семьей ХАИРОВЫХ за непрофессиональные действия работников милиции. По результатам служебного расследования начальник крымского милицейского Главка Николай ИЛЬИЧЕВ подписал приказ о наказании правоохранителей. Всего наказаны 23 сотрудника: двух милиционеров уволили из органов внутренних дел, 5 сняли с должностей, 8 - получили предупреждение, остальным объявили выговоры. Ни один из бойцов «Беркута», «входивший в группу захвата», не наказан. Выводы служебного расследования переданы в прокуратуру Крыма для приобщения к материалам уголовного дела.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Меджлиса крымских татар, сегодня в центре Симферополя участники митинга – представители общественных организаций – потребовали от Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО и министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО «немедленного увольнения» из органов внутренних дел заместителя начальника крымской милиции – начальника милиции общественной безопасности Николая ФЕДОРЯНА, а от генерального прокурора страны Александра МЕДВЕДЬКО – выделения в отдельное производство уголовного дела в отношении Н.ФЕДОРЯНА. Люди вышли на акцию с транспарантами: «Федоряна – на нары!» и «Организатора вооруженного нападения на мирную семью – к суду!». «Выводы служебного расследования, проведенного Главным управлением МВД Украины в Крыму в отношении своих сотрудников, имеют целью укрывательство непосредственных виновных в совершении тяжкого преступления от заслуженного наказания в ходе следствия и предстоящего суда. К числу непосредственных организаторов вооруженного нападения относится заместитель начальника ГУ МВД Украины в Крыму Н.ФЕДОРЯН», – говорится в резолюции митинга.

Крымские татары заявили, что вместо увольнения Н.ФЕДОРЯНА и возбуждения против него уголовного дела милиция Крым ограничилось применением дисциплинарного взыскания.

В случае отказа руководства МВД уволить Н.ФЕДОРЯНА организаторы митинга призывают Меджлис провести массовые акции протеста «против произвола и беззакония, совершаемого сотрудниками милиции по отношению к мирным людям».

К Федоряну зря пристали...

В милиции Крыма корреспонденту УНИАН сообщили, что Н.ФЕДОРЯН «для проведения операции по розыску преступника (который взял удерживал девушку) накануне (накануне инцидента в Мирном) согласовывал заявку Симферопольского райотдела на выделение сотрудников «Беркута». «Беркут» прочесывал массив самозахвата, потому что была информация, что он (преступник) там держит заложницу. А когда ночью «Беркут» поехал (в Мирное), то он поехал как по рельсам накатанным, зная о том, что их (беркутовцев) днем привлекали к этой операции по прочесыванию, а ночью позвонили и сказали: «О, нашли, давайте летите сюда!», – уже поехали так сказать под ответственность руководства «Беркута», – заявил начальник Отдела связей с общественностью милиции Крыма Александр ДОМБРОВСКИЙ. «ФЕДОРЯНУ не звонили, не сообщали, и никакую команду он не давал. Хотя, если бы ФЕДОРЯНУ позвонили этой ночью и сказали, что нужен «Беркут», конечно бы он дал, но другое дело, что он бы сам туда поехал командовать, и такого бы инцидента не было», – добавил А.ДОМБРОВСКИЙ.

«Фактически руководил операцией и.о. начальника общественной безопасности Симферопольского райотдела и начальник штаба «Беркута», – сказал А.ДОМБРОВСКИЙ.

На вопрос, почему тогда к Н.ФЕДОРЯНУ применили дисциплинарное взыскание, начальник пресс-службы милиции Крыма ответил: «Потому что это его подчиненные».

Из-за инцидента полетит ещё полтора десятка голов?

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО обещает уволить еще полтора десятка должностных лиц за инцидент, произошедший в крымском поселке Мирное.

«Я еще своим приказом уволю полтора десятка человек, вплоть до начальника Симферопольского главка», - заявил министр на пресс-конференции во Львове, отвечая на вопросы журналистов.

При этом он заметил, что «еще раз готов извиниться» перед пострадавшими, но не намерен привлекать к ответственности бойцов «Беркута», поскольку они действовали по приказам своих руководителей.

«Буду закрывать спину - от работника ГАИ до работника «Беркуту». Если их руководство ошиблось, будет отвечать вплоть до уголовной ответственности», - отметил Ю.ЛУЦЕНКО.