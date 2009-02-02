Украинские военные моряки в США перенимают опыт спасателей

Группа военнослужащих Центра поисковых и аварийно-спасательных работ Военно-морских сил Вооруженных сил Украины с 2 по 6 февраля в городе Панама-Сити (США) будет изучать опыт своих американских коллег.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре командования ВМС Украины, украинские военные - морские спасатели, в частности, изучат структуру, организацию и особенности медицинского обеспечения в рамках проведения водолазных операций в ВМС США.

Кроме того, представители украинского флота ознакомятся с опытом применения барокамер по стандартам НАТО и мерами безопасности, которые при этом применяются.

Рабочая поездка украинской военной делегации осуществляется согласно Плану мероприятий военного сотрудничества Вооруженных сил Украины на 2009 год.